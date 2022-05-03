Тверь, 3 мая 2022, 13:10 — REGNUM Травмы получил сотрудник одного из предприятий Тверской области, следственные органы начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 3 мая.
Как предварительно установлено, работник одного из предприятий в городе Ржев Тверской области выполнял работу по разгрузке машины с поддонами.
В СМИ сообщалось, что причиной инцидента стали нарушения в организации и проведении подготовки работников по охране труда.
Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.