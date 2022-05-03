Тверь, , 13:10 — REGNUM Травмы получил сотрудник одного из предприятий Тверской области, следственные органы начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 3 мая.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как предварительно установлено, работник одного из предприятий в городе Ржев Тверской области выполнял работу по разгрузке машины с поддонами.

«Почувствовав, что на него падают поддоны, мужчина выпал с кузова автомобиля с высоты не менее одного метра на бетонный пол, получив телесные повреждения», — уточнили в СК.

В СМИ сообщалось, что причиной инцидента стали нарушения в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.