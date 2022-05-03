Барнаул, , 13:07 — REGNUM В аэропорту Барнаула 3 мая задержали вылет самолёта в Сочи. Согласно официальной информации, вылет рейса N4-011 задерживается до 20:15 по местному времени.

Аэропорт Барнаула Andrew Belonogow

Также сегодня утром был отменён авиарейс U6-652, который в 07:30 по местному времени должен был отбыть в Москву.

С чем связаны данные изменения — не сообщается.

Напомним, согласно просу рекрутингового агентства Superjob. ru, на путешествие по России в майские праздники рассчитывали 4% опрошенных (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи).

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