Астрахань, 3 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Прямую линию с жителями Астраханской области намерен провести губернатор Игорь Бабушкин 5 мая, об этом он сообщил в социальных сетях.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

Прямая линия начнётся в 12:00, вопросы жители могут задать на сайте вопросгубернатору30. рф и по телефону 8-800-222-73-77.

«Трансляцию прямой линии можно увидеть на телеканалах «Астрахань 24» и ГТРК «Лотос», а также услышать в радиоэфире станции «Южная Волна». Настроен на продуктивный диалог, жду ваших обращений!» — написал Бабушкин.

Отметим, что на данный момент поступило уже более 50 вопросов в адрес астраханского губернатора.