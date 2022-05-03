Москва, 3 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Так, теперь с попавшими под санкции РФ физическими и юридическими лицами нельзя будет торговать.

Также станет запрещено вывозить продукты и ресурсы с территории РФ в пользу тех, кто находится в санкционном списке.