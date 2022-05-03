Ханты-Мансийск, 3 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 3 мая госпитализировали девять больных с COVID-19, 41 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заражений стал Сургут — 10.

С начала пандемии в Югре к 3 мая насчитывается 209 617 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 356 пациентов, 2539 скончались.