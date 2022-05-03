Москва, , 12:59 — REGNUM В первом квартале 2022 года рост среднего размера кредита на покупку автомобиля в России составил коло 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования «Открытие Авто».

Автокредит

Средний размер кредита на покупку нового автомобиля по итогам первых трёх месяцев 2022 года составил 1,7 млн рублей (рост на 31%). Для покупки подержанного авто жители России в среднем оформляли кредит на 917 тыс. рублей (рост 29%).

Самым популярным вариантом кредита на покупку нового автомобиля стал заём сроком от 4 до 5 лет (43%) с первоначальным взносом от 20% до 30% (около трети всех кредитов). Для подержанных авто кредит чаще всего также брался на срок от 4 до 5 лет (57% займов) со первоначальным взносом до 30% стоимости.

Среди подержанных авто наибольшей популярностью при покупке в кредит пользовались автомобили 2011–2014 годов выпуска (около трети от общего объёма продаж). Второй по популярности стала категория авто в возрасте 4-5 лет.

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