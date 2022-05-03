Москва, 3 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Московский театральный центр «Гоголь-центр», сообщения о возможном закрытии которого появились ранее в некоторых телеграм-каналах, уже давно умер. Такое мнение 3 мая высказал автор телеграм-канала «real cultras Z».

Театр

По мнению автора, такое закрытие было бы символическим актом, так представить себе площадку с более «сложной» репутацией нелегко.

Также отмечается, что в этом случае имеется много тем для обсуждений, таких как, к примеру, недавняя отмена спектакля основателя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «Нуреев» в Большом театре и некоторых других.

«Но зачем? Закрыли, и закрыли — умер он уже давно», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Михайловского театра приняло решение о прекращении сотрудничества с заслуженным артистом России Иваном Васильевым.