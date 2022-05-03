Ош, Киргизия, , 12:54 — REGNUM В Ошской области Киргизии произошло массовое пищевое отравление некачественной кондитерской продукцией. Об этом сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что количество отравившихся уже достигло 35 человек, из которых 18 — дети и подростки возрастом младше четырнадцати лет.

При опросе пострадавших выяснилось, что все они полакомились пирожными, которые производит один из местных кондитерских цехов. Отравившиеся люди приобрели их в нескольких торговых точках на рынке города Оша.

По результатам лабораторных исследований обнаружены бактерии Золотистого стафилококка, который оказался в кондитерских изделиях из-за несоблюдения условий хранения в местах продажи пирожных.

Представители санэпидемнадзора провели внеплановую проверку кондитерского цеха, по итогам которой его владельца оштрафовали на 7 500 сомов (6 550 рублей), а работу самого цеха приостановили. Из продажи изъяли около тысячи коробок с пирожными.