Барнаул, 3 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Обстановка с пожарами в Алтайском крае остаётся сложной, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ. По состоянию на 3 мая, на территории региона уже ликвидировано 34 пожара (в том числе 26 — горение мусора и травы).

hansbenn Пожар

Для оперативного реагирования на пожары в регионе дополнительно выставлены 17 временных противопожарных постов, на которых круглосуточно дежурят 36 бойцов пожарно-спасательных подразделений, 17 единиц техники.

«В круглосуточном режиме на базе Главного управления работает межведомственный оперативный штаб, в составе которого — представители МЧС, МВД, Росгвардии и других служб. Ведётся совместная профилактическая работа, проводятся рейды, встречи с гражданами, применяется беспилотная авиация», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где в майские праздники сложилась чрезвычайно жаркая (выше +27 °C) и сухая погода, возникло несколько существенных природных пожаров, введён особый противопожарный режим.

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