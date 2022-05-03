Астрахань, 3 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на отдельных территориях в Астраханской области на период с 3 по 5 мая, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

Согласно информации МЧС, в южном Лиманском районе региона продолжит действовать наивысший класс пожарной опасности — пятый.

Также с 3 по 5 мая высокая пожароопасность (четвертый класс) сохранится в Астрахани и большинстве районов области.