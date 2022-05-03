Париж, 3 мая 2022, 12:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 3 мая телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Последний разговор президентов РФ и Франции состоялся 29 марта.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Ранее в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Франции заявил, что Париж усилит военную и гуманитарную помощь киевскому режиму.
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву со стороны Франции