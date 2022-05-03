Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Второй открытый российский кинофестиваль патриотического кино «Малая земля» стартует в Новороссийске 3 мая, сообщили в пресс-службе администрации края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Кинофестиваль «Малая земля» стартует в Новороссийске

Фестиваль состоится с 3 по 7 мая при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

В рамках фестиваля будут представлены 42 фильма в трёх конкурсных программах. Так, впервые в этом году на фестивале состоится конкурс короткометражных фильмов. На фестивале представят картины, посвящённые не только Великой Отечественной войне, но и другим историческим события, достижениям спортсменов, врачей, космонавтов, любви к малой родине.

Помимо конкурсных показов, в рамках фестиваля пройдут спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы и круглые столы.

Впервые открытый российский кинофестиваль патриотического кино «Малая земля» состоялся в мае 2021 года, тогде его участниками стали 24 полнометражных и документальных российских фильмов.