Грозный, , 12:42 — REGNUM В ходе стремительного совместного наступления бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР) с бойцами из Чечни в ЛНР киевские боевики из-за паники обстреляли из артиллерии собственные позиции. Об этом 3 мая сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава Чечни, работа по уничтожению бандеровцев продолжается и ведется стремительное наступление, в ходе которого захвачены брошенные украинскими вооружёнными формированиями трофейное оружие и боеприпасы.

«В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приангарье идут последние приготовления для отправки вагона с гуманитарной помощью на Донбасс.