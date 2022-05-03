Москва, 3 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Выставка «Война: день за днём» о вкладе советских печатных изданий в победу в Великой Отечественной войне откроется в Музее Победы 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Anton Denisov Музей Победы

Открытие выставки приурочено к 100-летию Дня советской печати. Соответствующий праздник был учреждён решением ЦК РКП (б) 5 мая 1922 года в связи с 10-летней годовщиной со дня выхода первого номера газеты «Правд».

В годы Великой Отечественной войны в газете публиковались очерки военных корреспондентов, письма фронтовиков и тружеников тыла. С 1941 года по 1945 год в редакцию «Правды» пришло более 400 тысяч писем.

Среди экспонатов выставки будут рукописи написанных на фронте статей и личные вещи корреспондентов. В частности, будут экспонированы полевой бинокль корреспондента ТАСС Павла Лукницкого и оригинал очерка Михаила Сиволобова. Выставку дополнят типографский станок 1943 года и полевые печатные наборы.

Выставка «Война: день за днём» будет работать до 25 мая. В рамках посвящённой 77-летней годовщине Победы программы в музее также пройдут другие тематически выставки, лекции и концерты.