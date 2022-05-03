Москва, 3 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Порывы ветра до 15 м/с ожидаются в Москве днем 3 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве

«В Москве в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», — отмечается в сообщении.

Воздух в мегаполисе прогреется до +17 градусов, местами возможен дождь.