Иркутск, 3 мая 2022, 12:33 — REGNUM В Приангарье идут последние приготовления для отправки вагона с гуманитарной помощью на Донбасс. В ближайшее время груз отправят в Москву, где он примкнет к «Поезду помощи Донбассу», сообщает 3 мая телеграм-канал правительства Иркутской области.

Иркутск. Гуманитарная помощь Донбассу
Иркутск. Гуманитарная помощь Донбассу
Правительство Иркутской области

Вагон из Иркутской области доставит нуждающимся 22 тонны гуманитарной помощи. Это продукты питания, средства гигиены, бытовая химия, вода и канцелярские товары. Ранее Приангарье отправило жителям Донбасса более 75 тонн гуманитарной помощи.

«Поезд помощи Донбассу» формируется по всей стране. С инициативой формирования такого поезда выступили ОНФ и РЖД. На предложение откликнулись 60 регионов России. Каждый из них направляет заполненный гуманитарным грузом вагон, который войдет в состав поезда.

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.