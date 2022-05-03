Иркутск, 3 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Приангарье идут последние приготовления для отправки вагона с гуманитарной помощью на Донбасс. В ближайшее время груз отправят в Москву, где он примкнет к «Поезду помощи Донбассу», сообщает 3 мая телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Иркутск. Гуманитарная помощь Донбассу

Вагон из Иркутской области доставит нуждающимся 22 тонны гуманитарной помощи. Это продукты питания, средства гигиены, бытовая химия, вода и канцелярские товары. Ранее Приангарье отправило жителям Донбасса более 75 тонн гуманитарной помощи.

«Поезд помощи Донбассу» формируется по всей стране. С инициативой формирования такого поезда выступили ОНФ и РЖД. На предложение откликнулись 60 регионов России. Каждый из них направляет заполненный гуманитарным грузом вагон, который войдет в состав поезда.

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.