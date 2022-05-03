Белгород, 3 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Традиционным марафоном забегом отметили 79-ю годовщину победы в Курской битве в Белгородской области 3 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова На Яковлевском марафоне

Марафон является старейшим в области — сегодня он состоялся в 50-й раз. Также он стал самым массовым за последние десять лет.

«В далёком 1971 году в нём участвовали родители, а может даже дедушки и бабушки нынешних легкоатлетов! Эта добрая традиция передаётся от поколения к поколению. Она свидетельствует, что память о героях Курской битвы, как и наша благодарность ветеранам войны и труженикам тыла не имеет срока давности», — написал Гладков.

Традиционный Яковлевский марафон в честь героев Курской битвы состоялся в посёлке Строитель. Участники соревнуются на четырёх дистанциях — 5,10,21,1 или 42,2 км.