Курган, , 12:31 — REGNUM Митрополит Курганский и Белозерский Даниил обратился к жителям Зауралья с просьбой не зажигать свечи на кладбищах в Радоницу. Об этом сообщает оперативный штаб Курганской области.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил Пресс-служба Курганской епархии

Во второй вторник после Пасхи — 3 мая — православная церковь отмечает день особого поминовения усопших, называемый Радоницей. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершил в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана Божественную литургию, а после неё – первую после Пасхи панихиду по всем усопшим православным христианам.

В Радоницу принято на кладбищах вспоминать усопших, убирать могилки, возлагать цветы на захоронения. Владыка Даниил особо подчеркнул, что в православных традициях нет обычая зажигания свечей на кладбище.

«Я обращаюсь ко всем, кто идёт на кладбище, просьба: не выжигайте ни свечи, ни какой другой огонь! Подумайте о том, чтобы не случилось у нас с вами беда», — просит владыка.

Напомним, в Курганской области с 28 апреля действует режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе неделю стоит сухая и одновременно ветреная погода. Горят сотни гектаров полей и лесов. Как отмечают специалисты, в более 90% случаев пожары носят рукотворный характер.

Сотрудники МЧС обращаются к жителям Курганской области с просьбой, если вы видите возгорание или нарушение правил пожарной безопасности, звоните по телефонам: единый номер 112; МЧС 8(3522) 23-99-99; лесная охрана 88 001 009 400; диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

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