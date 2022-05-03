Орск, Оренбургская область, , 12:28 — REGNUM Директор одной из строительных компаний Орска Оренбургской области попался на хищении бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, он сдал в администрацию города фиктивные документы об утилизации отходов и получил деньги. Размер ущерба превысил 35 тыс. рублей.

Но затем последовала проверка. А после неё полиция завела уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Теперь директору грозит до шести лет колонии.