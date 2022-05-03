Лондон, , 12:26 — REGNUM В прошедшем квартале чистый убыток энергетического гиганта из Британии BP, который приходится на акционеров, составил $20,384 млрд, в то время как в аналогичном периоде годом ранее была прибыль в размере $4,667 млрд, и он почти полностью связан с продажей доли в компании «Роснефть» и выходе из совместных с ней предприятий. Это 3 мая следует из отчетности британской компании.

BP Marco Cabazal

Уточняется, что в пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток составил $1,05, в то время как годом ранее это была прибыль в размере $0,23. При этом выручка BP за квартал составила $51,22 млрд и это в 1,4 больше, чем год назад. В то же время, сумма чистой задолженности британской компании на конец первого квартала составила $27,457 млрд ($33,313 млрд годом ранее).

Также компания объясняет существенный рост выручки за квартал значительным увеличением цен на нефть ($102,23 за баррель против $61,12 годом ранее). Кроме того, указывается, что убыток по концу первого квартала ($24,033 млрд) связан продажей доли в компании «Роснефть» и выходе из совместных с ней предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители РФ не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», который стартует 10 мая в Турине.