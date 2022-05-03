Астрахань, 3 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Житель Астраханской области получил срок за совершение убийства из ревности, сообщили 3 мая в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Суд

Как установлено судом и следствием, 19 июля 2021 года житель поселка Нижний Баскунчак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей сожительнице. У неё дома он увидел их общего знакомого. Приревновав, он набросился на мужчину, принялся его избивать, а затем несколько раз ударил ножом. После этого он вышел на улицу и позвонил в полицию, сообщив о произошедшем. Потерпевший от полученных травм скончался.

Суд признал 32-летнего мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.