Тверь, 3 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Более 30 грузовых автомобилей сгорели на стоянке в Твери ранним утром 3 мая.

Dave Hogg Пожар

По данным ГУ МЧС по Тверской области, сообщение о возгорании грузовых автомобилей в деревне Старая Константиновка поступило около 04:30, уже в 05:03 была объявлена локализация пожара, в 05:45 огонь ликвидировали. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

При пожаре никто не пострадал, однако огонь повредил 38 грузовых автомобилей, по данным Tverigrad, основная часть их сгорела полностью. В числе версий пожара рассматривается в том числе поджог. Расследование обстоятельств пожара контролирует прокуратура.