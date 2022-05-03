3 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 13:58 — REGNUM Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся очередной телефонный разговор. Они поздравили друг друга с праздником Рамазан, а Алиев пригласил Эрдогана посетить с визитом Баку. Лидеры двух государств лично часто общаются в самых разных форматах. Но сейчас случай особый.

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Палитру их отношений объединяют два важных события, в которые они глубоко погружены. Первое. Армению стала захлестывать очередная волна протестного движения, которая была вызвана резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху. Выступая 13 апреля в парламенте, он отметил, что Армения еще в 1992 году признала территориальную целостность Азербайджана, ратифицировав договор о создании СНГ, и по факту карабахский вопрос стал вопросом права, а не территорий. После этого оппозиция потребовала отставки властей. Правда, пока армянские протесты не являются критическими для власти, хотя внутриполитическая ситуация в Армении движется к обострению. Баку и Анкара понимают, что в таких условиях маневренность Пашиняна как в сторону подписания мирного договора с Азербайджаном, выполнения всех положений Трехстороннего заявления, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября 2020 года, особенно в части открытия Зангезурского коридора, так и в сторону нормализации отношений с Турцией, может быть осложнена.

Второе связано с развитием украинского кризиса. Эрдоган открыто, Алиев больше в закрытом режиме, но вместе выступают или предлагают себя в роли посредников в возможном диалоге между Москвой и Киевом. Их действительно беспокоит ход событий на этом направлении, причем в любом варианте. Если на Украине побеждает Россия, то она может перейти к более решительной политике в Закавказье, что может не совсем устраивать Баку. В бакинских СМИ нет грубой русофобии, но там не делают секретов из желания, чтобы Москва вышла из украинского кризиса ослабленной, поскольку, чем она слабее, тем меньше у нее будет сил для вмешательства в происходящие в регионе события. Почти аналогично думает Турция. Она тоже сознает, что если Россия получит контроль над Украиной, то начнется новая эра в формировании архитектуры безопасности не только в бассейне Черного моря, но и всей Европы. В военное поражение России в Турции не верят, но Анкару устроил бы вариант «полупобеды», на чем, кстати, сосредоточены все посреднические усилия лично Эрдогана.

Реджеп Эрдоган на российско-украинских переговорах в Стамбуле © Официальный сайт президента Турции

Победа России, по его словам, может привести «к оккупации Украины, что не приведет к желаемому результату». Ставка тут делается на то, чтобы поймать Кремль на полушаге и замкнуть на себя переговорный процесс по Украине, договориться о создании такой ситуации, которую «Россия будет считать победой, а Украина не станет воспринимать поражением». При этом, похоже, что Анкара и Баку намерены вести свою игру без западных партнеров, которым они не особенно доверяют, особенно в части урегулирования отношений с Арменией. Вот и сейчас Эрдоган заявляет, что готовит «личную встречу президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на территории Турции» и что на этом направлении турецкая дипломатия ведет активную работу. Его не смущает заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что такие контакты невозможны из-за того, что «в Киеве семь пятниц на неделе». Представитель турецкого президента Ибрагим Калын говорит, что «существует какой-то план», реализацией которого занимается Анкара. Поэтому нельзя исключать, что Алиев и Эрдоган на встрече в Баку будут активно обсуждать предполагаемую «украинскую комбинацию» и искать новых решений, в том числе и на армянском направлении.

Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев © Официальный сайт президента Азербайджана

Наиболее реальным сценарием действий на данном этапе представляется все же тактический альянс Эрдоган — Путин — Алиев, в котором могут пересекаться иногда несовместимые интересы сторон. Пока же турецкий лидер закрепляет за собой репутацию крупного мастера тактического политико-дипломатического маневрирования и не выпадает из топа мировых новостей. Потому что другие западные игроки по тем или иным позициям или проблемам обозначают только антироссийскую стратегию своих дальнейших действий. В образовавшийся зазор пытаются ворваться Турция и Азербайджан, предлагая свои «услуги» или «решения». Москву такой ход событий пока устраивает.