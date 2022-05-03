Таллин, , 12:10 — REGNUM Парламент Эстонии на заседании 3 мая не поддержал предложение правительству отозвать подпись под пограничным договором с РФ.

Флаг Эстонии

С таким предложением выступила парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии. За инициативу оппозиции проголосовали 28 депутатов, против — 53.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, «подписанный 18 февраля 2014 г. пограничный договор узаконивает продолжающуюся оккупацию Российской Федерацией территорий Эстонской Республики и отдает данные территории без получения Эстонии какой-либо компенсации за сданные территории».

В нем говорится, что РФ «незаконно удерживает примерно 5,2% территории Эстонской Республики», которые до Второй мировой войны принадлежали Эстонии на основании Тартуского мирного договора 1920 г.

Речь идет о части территорий Псковской и Ленинградской областей.