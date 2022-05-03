Москва, , 12:09 — REGNUM Крупный схрон с оружием и боеприпасами украинских сил специальных операций нашли на территории Харьковской области военнослужащие Росгвардии. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия Rosgvard.ru

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный схрон с вооружением и боеприпасами диверсионно-разведывательной группы сил специальных операций Украины в Изюмском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе обследования опорного пункта, который обеспечивает движение воинских колонн, сотрудники Росгвардии нашли на территории лесного массива два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета.

Кроме этого, отмечается, что также в обнаруженном тайнике были найдены большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток.

«Благодаря своевременному обнаружению тайника росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск», — заключается в сообщении.

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