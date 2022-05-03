Краснодар, , 12:06 — REGNUM В коронавирусные стационары Краснодарского края за сутки доставлены 54 пациента, данные на 3 мая опубликованы сайтом стопкоронавирус. рф. Накануне, 2 мая, сообщалось о 53 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Суточные показатели заражаемости в регионе продолжают снижаться — за последние сутки подтверждено 25 новых случаев, тогда как на 2 мая сообщалось о 66 заболевших COVID-19.

«На 3 мая коронавирус подтвердился у 16 женщин и 9 мужчин в возрасте до 91 года. Трое инфицированных — дети», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В этот раз по числу новых пациентов за сутки лидирует Новороссийск — восемь случаев, три новых пациента выявлены в Сочи, а в Краснодаре — всего один.

С начала пандемии на Кубани официально подтверждено 258 543 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до отметки 4548. Выздоровели за сутки 246 252 жителя, скончались 10 862 человека.

В ковид-стационарах Кубани лечение продолжают 787 пациентов, на искусственной вентиляции легких находятся 39 человек, на ЭКМО — один.