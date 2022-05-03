Харьков, Украина, , 12:00 — REGNUM Украинскую бабушку, которая вышла к националистам с Красным Знаменем и отказалась обменять его на продукты, зовут Анна. Как сообщил 3 мая телеграм-канал «Тройка», вместе со своим супругом она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Старики не стали эвакуироваться по причине плохого здоровья. К тому же, в частном доме у них остались домашние животные.

Найдены новые данные про Бабушку со Знаменем Победы Цитата из видео

Судя по видео, дом бабушки со знаменем очень пострадал: окна выбиты, посечена крыша. Но в ответ на предложения ВСУ эвакуироваться в Харьков, пожилая чета вежливо отказалась.

Напомним, в начале апреля соцсети и телеграм-каналы облетел видеоролик о том, как пожилая жительница украинского села вышла встречать с Красным Знаменем военных, полагая, что это российские солдаты-освободители. Она сказала, что очень ждали их, молились за народ и за Путина.

Солдаты решили «отблагодарить» сельчанку за долгое ожидание и предложили ей продукты. Старушка до последнего отказывалась от провианта, убеждая их оставить продукты себе. Вручив пакет, военные стали выкрикивать лозунг, прославляющий Украину.

Ошарашенная бабушка не могла поверить в это. Затем бандит отбросил флаг на землю, встал на него своими грязными сапогами и стал его топтать. Кто бы мог подумать, что она окажется сильнее духом и смелостью многих мужчин. Женщина не раздумывая сложила продукты обратно в пакет и отдала их преступникам.

«За тот флаг мои родители погибали, а вы его топчете!» — обратилась она к военным

Бабушку со Знаменем Победы зовут Анна, она отказалась эвакуироваться Цитата из видео

Её поступок стал для многих невероятно ценным. Изображения бабушки с флагом стали появляться повсеместно, но о её судьбе до сегодняшнего дня было известно немногим. Появившаяся было информация о том, что бабушку с флагом и дедушку забрали родственники в Барнаул, оказалась фейковой.

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