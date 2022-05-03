Харьков, Украина, 3 мая 2022, 12:00 — REGNUM Украинскую бабушку, которая вышла к националистам с Красным Знаменем и отказалась обменять его на продукты, зовут Анна. Как сообщил 3 мая телеграм-канал «Тройка», вместе со своим супругом она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Старики не стали эвакуироваться по причине плохого здоровья. К тому же, в частном доме у них остались домашние животные.

Найдены новые данные про Бабушку со Знаменем Победы
Найдены новые данные про Бабушку со Знаменем Победы
Цитата из видео

Судя по видео, дом бабушки со знаменем очень пострадал: окна выбиты, посечена крыша. Но в ответ на предложения ВСУ эвакуироваться в Харьков, пожилая чета вежливо отказалась.

Напомним, в начале апреля соцсети и телеграм-каналы облетел видеоролик о том, как пожилая жительница украинского села вышла встречать с Красным Знаменем военных, полагая, что это российские солдаты-освободители. Она сказала, что очень ждали их, молились за народ и за Путина.

Солдаты решили «отблагодарить» сельчанку за долгое ожидание и предложили ей продукты. Старушка до последнего отказывалась от провианта, убеждая их оставить продукты себе. Вручив пакет, военные стали выкрикивать лозунг, прославляющий Украину.

Ошарашенная бабушка не могла поверить в это. Затем бандит отбросил флаг на землю, встал на него своими грязными сапогами и стал его топтать. Кто бы мог подумать, что она окажется сильнее духом и смелостью многих мужчин. Женщина не раздумывая сложила продукты обратно в пакет и отдала их преступникам.

«За тот флаг мои родители погибали, а вы его топчете!» — обратилась она к военным

Бабушку со Знаменем Победы зовут Анна, она отказалась эвакуироваться
Бабушку со Знаменем Победы зовут Анна, она отказалась эвакуироваться
Цитата из видео

Её поступок стал для многих невероятно ценным. Изображения бабушки с флагом стали появляться повсеместно, но о её судьбе до сегодняшнего дня было известно немногим. Появившаяся было информация о том, что бабушку с флагом и дедушку забрали родственники в Барнаул, оказалась фейковой.

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