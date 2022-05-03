Тверь, 3 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в городе Удомле Тверской области, сообщили 3 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Тело женщины 1984 года рождения, с признаками криминальной смерти, было обнаружено 2 мая в квартире жилого дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

По версии следствия, 2 мая в ночное время женщина и мужчина в квартире последнего распивали спиртные напитки. На почве внезапно возникших неприязненных отношений мужчина нанес знакомой удар ножом в грудь, женщина скончалась.

3 мая суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.