Белгород, 3 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В данный момент в небе над Белгородской областью снова работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Фотографии этого 3 мая размещают в социальных сетях местные жители.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

На размещенных в интернете снимках запечатлен дым на фоне голубого неба, являющийся следом от работы системы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщения о том, что он вместе со своей семьей покинул территорию России, опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.