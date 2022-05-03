Ватикан, 3 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Диалог с папой Римским важен для Москвы — при любой международной ситуации. Об этом 3 мая заявил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

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«При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик — всегда желанный собеседник», — передает его слова РИА Новости.

В опубликованном ранее интервью газете Corriere della Sera папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву — в целях содействия достижению мира на Украине.