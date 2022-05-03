Воронеж, 3 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 24 пациента с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 3 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 2 мая, сообщалось о госпитализации 31 пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки в регионе подтверждено 177 новых случаев заболевания COVID-19, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после ковида признаны ещё 186 воронежцев, скончался один человек.

С начала пандемии в регионе подтверждено 380 930 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровел 369 671 человек, скончались 8 236 человек.