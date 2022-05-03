Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Запад попал в ловушку: санкции и конфликт на Украине привели к росту цен на энергетику, что увеличило доходы РФ от экспорта углеводородов. Об этом в статье для The Hill написал политолог Брама Челлани.

Рубль © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Он считает, что санкции против России могут пошатнуть финансовое могущество США:

«Давайте будем честны: исторически санкции лучше работали против маленьких, уязвимых государств, а не против больших и могущественных».

Челлани добавил, что многие западные страны столкнулись с инфляцией и перебоями в цепочках поставок, а это отразилось на бизнесе: апрель стал худшим месяцем для американских индексов акций с начала пандемии, передает RT.

Кроме того, на фоне всех этих событий рубль только укрепился, добавил он.