Калининград, 3 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В учениях по отражению нападения с воздуха в акватории Балтийского моря было задействовано около десяти боевых кораблей. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Балтийского флота ВМФ России.

Mil.ru Балтийский флот

«Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков. Всего к плановому мероприятию боевой подготовки привлекалось более 10 надводных кораблей Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время маневров средствами радионаблюдения был выявлен подлёт самолетов условного противника к пункту базирования в городе Балтийске, после чего экипажами средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению.

Кроме того, отмечается, что после классификации целей операторами боевых постов «они были условно уничтожены расчетами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов». Также к учениям привлекались подразделения морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военно-воздушные силы Южной Кореи и США планируют начать регулярные совместные учения с 9 мая.