Херсон, Украина, , 11:42 — REGNUM Владимир Зеленский задумал стереть перешедший под контроль ВС РФ Херсон с лица земли, но это ему не позволят российские военные. Об этом 3 мая заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Для украинских нацистов Херсонская область — это подопытный кролик. Зеленский отдает преступные приказы на уничтожение мирного населения, преследуя цель стереть город с лица земли. Если бы не российские военные и система ПВО, то киевскому режиму удалось бы достичь своих варварских замыслов», — передает его слова РИА Новости.

Он также назвал Зеленского военным преступником, который «обязательно будет наказан».

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.