Симферополь, 3 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Республике Крым в ковид-стационары доставили 16 человек, данные за сутки опубликованы 3 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 2 мая, сообщалось о 19 госпитализированных крымчанах с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено заражение ещё 53 человек — это на два случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после ковида 48 пациентов. Перечень жертв инфекции вырос ещё на три фамилии.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 181 832 случая заражения коронавирусом, выздоровели 174 416 человек, скончались 5 242 пациента.