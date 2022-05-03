Оренбург, 3 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Оренбурге пожилой человек решил подыграть телефонным аферистам и сдал их полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Гражданину позвонил неизвестный и сообщил, что его родственник якобы попал в беду и для помощи ему нужны деньги. Мужчина согласился передать деньги, а сам позвонил в полицию и сообщил обо всём. Оперативники прибыли к заявителю, дождались гостей и поймали с поличным двоих 18-летних жителей Новосибирска.

Задержанными оказались курьеры. Они забирали деньги у пожилых граждан и оставляли себе 10 тыс. рублей, переводя остальное «работодателю». Пострадавшими стали пять человек, общий размер ущерба превысил 1 млн рублей.