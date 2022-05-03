Луанда, , 11:31 — REGNUM В конфликте России и Украины решается вопрос о будущем миропорядка и потому в Анголе с симпатией относятся к поведению Москвы в сложившейся ситуации. Об этом 3 мая заявил посол РФ в этой африканской стране Владимир Тараров.

Флаг Анголы

По словам российского посла, которые приводит РИА Новости, жители Анголы понимают, что Россия борется за справедливый порядок в мире против однополярного.

«Они понимают, что сейчас решается судьба этого миропорядка. И в Анголе это понимают, поэтому большинство ангольцев с симпатией относятся к тому, как Россия себя ведет вот в этой ситуации», — сказал он.

Также Тараров отметил, что были единичные случаи, когда жители Анголы предлагали отправить их в Донбасс в качестве добровольцев, и подчеркнул, что посольства РФ занимаются установлением и развитием взаимоотношений между странами, а не вмешательством во внутренние дела, давлением и рекрутированием.

«Да, мы благодарны за этот шаг, потому что он показывает моральную поддержку нашей стране. Но в то же время у нас достаточно своих сил, чтобы справиться с этой задачей, и мы не нуждаемся в такой поддержке», — пояснил посол РФ.

При этом он уточнил, что позиция властей Анголы, которые занимают в этом вопросе нейтральную позицию, отличны от неравнодушной позиции ангольских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».