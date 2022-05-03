Севастополь, 3 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В ковид-стационары Севастополя доставили 13 новых пациентов, сообщили 3 мая в департаменте здравоохранения города. Накануне, 2 мая, сообщалось о десяти новых пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписали за сутки также 13 пациентов. На утро 3 мая в коронавирусных госпиталях Севастополя остаются 172 человека, свободно 15 коек.

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 человек, что на пять случаев заражения больше, чем накануне. Жертвой COVID-19 стал ещё один пациент, ему был 81 год.

В целом за период пандемии в Севастополе подтвержден 83 601 случай заражения коронавирусом, выздоровели 80 882 человека, скончались 2 334 пациента.