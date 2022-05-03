Москва, 3 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Суточный прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки вырос на 25% в сравнении предыдущим днём. 3 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Увеличение роста числа госпитализаций зафиксировано в 45 регионах страны. В 28 регионах сообщили о меньшем числе поступивших пациентов, в 12 субъектах России ситуация осталась без изменений.

Медики подтвердили 5466 новых случаев COVID-19 за сутки, от последствий заболевания умерли 125 человек. Выздоровели после COVID-19 7052 человека.

Суточная смертность от COVID-19 в России снизилась до 125 случаев впервые с октября 2020 года. Пик смертности пришёлся на ноябрь 2021 года. Суточный прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции опустился ниже 6 тысяч с сентября 2020 года.