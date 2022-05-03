Воронеж, 3 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Два человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с мотоциклом в Воронеже 2 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 17:25 на улице Новосибирской, рядом с домом №66. По предварительным данным, 80-летний водитель Лада-210 540, при повороте налево на улицу Саврасова, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся навстречу мотоциклом Honda СВ1300СD под управлением 36-летнего водителя.

В результате травмы получили водитель мотоцикла и 82-летняя пассажирка автомобиля, они госпитализированы. По факту аварии полиция проводит проверку.

Всего, по данным ГУ МВД, за 2 мая в регионе зарегистрировано 85 ДТП, в них пострадали девять человек, один погиб.