Берлин, , 11:23 — REGNUM Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом 3 мая передает Spiegel.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

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«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень то по-государственному», — отметил он.

Так Мельник отреагировал на слова Шольца о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Стоит добавить, что СМИ Германии часто обращают внимание на заявления Мельника, обвиняя его в некомпетентности.