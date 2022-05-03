Брюссель, , 11:20 — REGNUM В данный момент в портах Бельгии почти три тысячи контейнеров с грузами и около пяти тысяч автомобилей для России проходят проверку или оказались заблокированы из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 3 мая рассказал представитель бельгийской таможенной службы.

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«В настоящее время в бельгийских портах проверяется 2980 контейнеров и 4876 автомобилей», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель таможенной службы Бельгии уточнил, что 876 автомобилей были задержаны и это машины, цена которых превышает €50 тыс., попавший под действие европейских санкций против РФ.

При этом он указал, что проходящие проверку или заблокированные грузы для России смогут покинуть порты Бельгии, когда будет определен новый пункт их назначения.

«Предназначенные для России грузы, которые были отправлены из страны-поставщика до вступления санкций в силу, но прибывшие в Бельгию, когда ограничения уже начали действовать, остаются заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения», — пояснил представитель бельгийской таможенной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарские промышленники пригрозили выйти на акцию протеста из-за роста цен на газ.