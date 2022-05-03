Воронеж, 3 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Похолодание до нуля градусов прогнозируется в Воронеже в ночь с 5 на 6 мая, об этом сообщает Воронежский гидрометеоцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

Первый день короткой рабочей недели, 4 мая, будет тёплым, до +17 градусов, однако дождливым. В четверг, 5 мая дневная температура будет существенно ниже — около 11 градусов тепла, а в ночь на 6 мая опустится до нуля.

Впрочем, уже 6 мая, в пятницу, дневная температура повысится до +14, а в первый из длинных выходных, 7 мая, синоптики обещают уже до +17.