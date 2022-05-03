Москва, , 11:12 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 146 самолетов и 112 вертолетов. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, уничтожены 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 ЗРК, 2783 танка и других боевых бронемашины, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, 316 установок реактивных систем залпового огня, и 2590 единиц военной автомобильной спецтехники.

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