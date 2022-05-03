Воронеж, 3 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Большое граффити на стене дома №36 по улице 20-летия Октября в Воронеже завершили художники 2 мая, об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Вадим Кстенин.

Телеграм-канал Вадима Кстенина Мурал, посвящённый подвигу воронежского военного

Мурал посвящен подвигу воронежца майора Ивана Величко, погибшего в ходе спецоперации.

«Замкомандира мотострелкового батальона несмотря на полученные контузию и ранение эвакуировал экипаж из горящего бронетранспортера и вывел всю группу российских военнослужащих из окружения, не допустив потерь среди личного состава», — пояснил Вадим Кстенин.

Мэр добавил, что в перспективе в этом районе решено создать сквер.