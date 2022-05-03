Москва, 3 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Борщевая и Чернещина Харьковской области, Березовка Одесской области, Барвинок Херсонской области, Михайловка ДНР. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Кроме того, сбиты в воздухе: в районе Дмитровки украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Изюма два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — отмечается в сообщении.

Кроме того, артиллерийскими подразделениями ВС РФ поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.