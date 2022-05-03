Ватикан, , 11:10 — REGNUM Свою готовность поехать в Москву для того, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, выразил папа Римский Франциск. Он заявил об этом 3 мая в интервью газете Corriere della Sera.

Владимир Путин и папа Римский Франциск Kremlin.ru

«Я попросил кардинала (Пьетро) Паролина <…> передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», — сказал он.

Также понтифик отметил, что Ватикан пока не получил ответа на свое предложение, однако продолжает на нем настаивать.

«Я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — добавил Франциск.

При этом он уточнил, что «в Киев пока не поедет», хотя послал туда послал кардиналов Майкла Черни и Конрада Краевского, поехавших в столицу Украины в четвертый раз.

«Я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — указал папа Римский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.