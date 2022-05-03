Москва, 3 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Артиллерийскими подразделениями ВС РФ поражены 54 огневые позиции артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Артиллерия ВСУ

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«Уничтожено до 230 националистов и 52 единицы вооружения и военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ракетными войсками ВС РФ поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе н. п. Долина и 77-й бригады теробороны в районе Подоловки Харьковской области.