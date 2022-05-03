Белгород, 3 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что его семья якобы покинула регион и даже страну. Видеообращение он записал и разместил в соцсетях утром 3 мая.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Ночью пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу оппонентов и недругов разочаровать — вся семья со мной!» — сказал Гладков.

Губернатор сообщил подписчикам, что собирается со всей семьёй, в том числе с приехавшими в гости дочерью, её супругом и внучкой, на Яковлевский марафон.

«Всех приглашаю провести этот день вместе со своими близкими, заняться спортом или просто хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели», — сказал глава региона.